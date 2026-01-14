Общество

На дороги в Волгоградской области за ночь высыпали 7000 тонн реагентов

Общество 14.01.2026 13:04
0
14.01.2026 13:04


Свыше 291 спецмашин было задействовано в обработке трасс в Волгоградской области после снегопада. Как рассказали в пресс-службе администрации региона, за время работы специалисты дорожных служб использовали более 7 тысяч тонн противогололедных реагентов. 

В частности, на трассе Р-22 «Каспий» и обходе Волгограда, по информации ФКУ Упрдор Москва – Волгоград, проезд обеспечивали 43 спецмашины, специалисты использовали более 1,1 тыс. тонн песко-соляной смеси.

Еще 48 единиц техники, по информации ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское», провели дежурство на трассах Р-228, Р-229 и  Р-260. На данные участки было израсходовано свыше свыше 2,1 тыс. тонн противогололедных материалов.

Мониторинг ситуации ведется круглосуточно. При необходимости число спецтехники будет увеличено.

Лента новостей

14:29
Еще в одном районе Волгоградской области отменили крещенские купанияСмотреть фотографии
13:31
Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха КачуровскогоСмотреть фотографии
13:12
Волгоградцы провезли тележку с элитным алкоголем под носом у охраны «Ашана» – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:39
Бастрыкин поручил разобраться в гибели нерожденного младенца в ВолжскомСмотреть фотографии
12:28
Трамваи идут скопом: в Волгограде выясняют причины массовой остановки трамваев утром 14 январяСмотреть фотографии
11:48
В центре Волгограда закрылись два фешенебельных ресторанаСмотреть фотографии
11:47
«Бросились спасать водителей»: два медработника пострадали в ДТП со скорой помощью в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:45
Суд Волгограда оставил государству миллиардное имущество экс-судей ТраховыхСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде игровой автомат конфисковали в собственность государстваСмотреть фотографии
11:20
Внедорожник влетел в фуру на трассе Р-260 под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:13
Даниил Власов стал новым врачом-реабилитологом «Ротора»Смотреть фотографии
11:12
Прибыли МЧС, скорая и газовики: в Камышине загорелся колледж ВГИИКСмотреть фотографии
11:06
Волгоградские УК проштрафились на 44,6 млн рублей в 2025 годуСмотреть фотографии
10:58
Волгоградцы и коммунальщики выкапываются из снегаСмотреть фотографии
10:02
Волгоградским родителям увеличат пенсию за счет перерасчета стажаСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде объявили ЧС и эвакуировали людей из аэропортаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:43
Магазин с просроченными продуктами закрыли на 15 суток в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:39
«Не едем, а ползем»: из-за снегопада дороги Волгограда сковали пробкиСмотреть фотографии
08:57
Украинские БПЛА пролетели мимо Волгоградской области и атаковали РостовСмотреть фотографии
08:57
В Ростове погиб человек после атаки украинских БПЛАСмотреть фотографии
08:15
В Волгограде устраняют последствия ночного снегопадаСмотреть фотографии
08:11
Пляж под Волгоградом готовят к крещенским купаниямСмотреть фотографии
07:42
Сбой в движении трамваев №№2,5 и 10 произошел в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:25
В матче на три результата волгоградский «Каустик» спас игру за 4 секунды до концаСмотреть фотографии
06:58
На севере Волгограда ликвидировали аварию и дали воду в жилые домаСмотреть фотографии
06:40
Отбой беспилотной опасности объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:12
Прожиточный минимум в 2026 году вырос для всех в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:50
Угроза атак БПЛА действует 14 января в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:10
На севере Волгограда ведутся работы из-за крупной аварии на водоводеСмотреть фотографии
21:30
В Волгограде 10 суток ищут пенсионера с бородой и в черной кепкеСмотреть фотографии
 