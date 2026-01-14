На дороги в Волгоградской области за ночь высыпали 7000 тонн реагентов





Свыше 291 спецмашин было задействовано в обработке трасс в Волгоградской области после снегопада. Как рассказали в пресс-службе администрации региона, за время работы специалисты дорожных служб использовали более 7 тысяч тонн противогололедных реагентов.

В частности, на трассе Р-22 «Каспий» и обходе Волгограда, по информации ФКУ Упрдор Москва – Волгоград, проезд обеспечивали 43 спецмашины, специалисты использовали более 1,1 тыс. тонн песко-соляной смеси.

Еще 48 единиц техники, по информации ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское», провели дежурство на трассах Р-228, Р-229 и Р-260. На данные участки было израсходовано свыше свыше 2,1 тыс. тонн противогололедных материалов.

Мониторинг ситуации ведется круглосуточно. При необходимости число спецтехники будет увеличено.