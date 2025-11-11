



11 ноября Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобы жителей Волгограда, проживающих в многоквартирном доме №29 на ул. Бахтурова. Глава Следственного комитета России поручил организовать проверку по факту нерасторопности обслуживающей организации.

- В сентябре текущего года из-за коммунальной аварии подача горячей воды и отопления была прекращена, подвальное помещение оказалось затоплено. При этом впоследствии ресурсоснабжение восстановлено без проведения ремонтных работ, что привело к повторной аварии. Многочисленные обращения граждан, вынужденных проживать в небезопасных условиях, в различные инстанции результатов не принесли, — говорится в сообщении Следкома.

Александр Бастрыкин поставил ход организованной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства, а также поручил доложить о промежуточном результате и итоговом решении.

Напомним, ранее редакция сообщала о том, что из-за парящего подвала в квартире одной из жительниц произошло короткое замыкание. Несколько недель назад в аварийный дом с проверкой нагрянула муниципальная жилищная инспекция, а также прокуратура, однако, несмотря на пристальное внимание надзорных структур, обслуживающая организация полноценно так и не произвела ремонтные работы.