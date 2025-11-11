Общество

Бастрыкин откликнулся на беды тонущего в кипятке аварийного дома в Волгограде

Общество 11.11.2025 15:12
0
11.11.2025 15:12


11 ноября Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобы жителей Волгограда, проживающих в многоквартирном доме №29 на ул. Бахтурова. Глава Следственного комитета России поручил организовать проверку по факту нерасторопности обслуживающей организации.

- В сентябре текущего года из-за коммунальной аварии подача горячей воды и отопления была прекращена, подвальное помещение оказалось затоплено. При этом впоследствии ресурсоснабжение восстановлено без проведения ремонтных работ, что привело к повторной аварии. Многочисленные обращения граждан, вынужденных проживать в небезопасных условиях, в различные инстанции результатов не принесли, — говорится в сообщении Следкома.

Александр Бастрыкин поставил ход организованной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства, а также поручил доложить о промежуточном результате и итоговом решении.

Напомним, ранее редакция сообщала о том, что из-за парящего подвала в квартире одной из жительниц произошло короткое замыкание. Несколько недель назад в аварийный дом с проверкой нагрянула муниципальная жилищная инспекция, а также прокуратура, однако, несмотря на пристальное внимание надзорных структур, обслуживающая организация полноценно так и не произвела ремонтные работы.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.11.2025 17:34
Общество 11.11.2025 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 16:52 Реклама
Общество 11.11.2025 16:52 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.11.2025 16:19
Общество 11.11.2025 16:19
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 15:25
Общество 11.11.2025 15:25
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 15:12
Общество 11.11.2025 15:12
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 15:04
Общество 11.11.2025 15:04
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 13:28
Общество 11.11.2025 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 13:16
Общество 11.11.2025 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 13:14
Общество 11.11.2025 13:14
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.11.2025 11:23
Общество 11.11.2025 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 11:18
Общество 11.11.2025 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 11:00
Общество 11.11.2025 11:00
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 10:32
Общество 11.11.2025 10:32
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 09:32
Общество 11.11.2025 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 08:30
Общество 11.11.2025 08:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:34
В Волгограде школа № 19 выплатит 170 тыс. рублей за увечья учениковСмотреть фотографии
17:13
Родителей подростка накажут за распыление перцового баллончика в школе ВолгоградаСмотреть фотографии
16:52
От Быково до Палласовки: лучшие семьи региона встретились в финале конкурса «Кухня без границ»Смотреть фотографии
16:19
В Волгограде на острове Голодном завершился ремонт канализационного коллектораСмотреть фотографии
16:16
Рецидивистку Калиточку осудили в Волгограде по трем статьямСмотреть фотографии
15:47
Горящий цыганский дом под Волгоградом попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Андрей Бочаров поздравил митрополита Германа с 88-летиемСмотреть фотографии
15:12
Бастрыкин откликнулся на беды тонущего в кипятке аварийного дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:04
Волгоградцев предупредили об усилении магнитной бури до уровня G4Смотреть фотографии
14:44
Охотник случайно застрелил приятеля в лесу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:34
Останки офицеров Вермахта обнаружила ФСБ в волгоградском офисе Народного союза ГерманииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:28
Дома престарелых в Волгоградской области с 1 января переименуютСмотреть фотографии
13:19
Экс-чиновница мэрии Волгограда Елисеева снова обжаловала продление под стражейСмотреть фотографии
13:16
Волгоградцы остались без связи из-за сбоя работы операторов 11 ноябряСмотреть фотографии
13:14
Новый год без долгов: волгоградцам аннулируют накопленные пени за ЖКУСмотреть фотографии
13:07
Миронов предложил Мишустину удвоить фиксированную часть пенсий россиянСмотреть фотографии
12:53
Интрига до конца, травмы и красная карточка: «Динамо-Синара» в захватывающем волжском дерби сыграло вничью с «Ладой»Смотреть фотографии
12:46
28 волгоградцев оштрафовали за парковку на берегу ВолгиСмотреть фотографии
12:42
В Волжском прокуратура займётся лихачом без прав, задавившим подросткаСмотреть фотографии
11:23
Поселок под Волгоградом лишили прибранного к рукам участка лесаСмотреть фотографии
11:18
Волгоград вошел в топ-10 городов для отдыха в ноябреСмотреть фотографии
11:00
«Очередь, как в СССР»: осаждающую почту толпу сняли на видео под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:32
В Волгограде до семи лет тюрьмы грозит отцу, годами избивавшему детейСмотреть фотографии
10:14
Во время ночной атаки были повреждены несколько МКД в СаратовеСмотреть фотографии
09:32
В Волгоградской области коммунальщики схлопотали штрафов на 40 млн рублейСмотреть фотографии
09:01
Токарей с зарплатой в 200 тысяч не хватает в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:30
Жителям Котово и двух сел возвращают водуСмотреть фотографии
08:10
Металлодетекторы и новые камеры установят в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
08:00
Волгоградцев ждет самая короткая рабочая зима за 20 летСмотреть фотографии
07:43
Второй раз за сутки в Волгоградской области объявлена воздушная опасностьСмотреть фотографии
 