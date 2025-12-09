В Волгограде на 13 часов задерживается вылет самолёта авиакомпании «Россия»

На фоне очередного налёта БПЛА на Волгоградскую область, в аэропорту Волгограда вновь произошли корректировки расписания вылета самолётов. В воздушной гавани на 13 часов отложен вылет самолёта авиакомпании «Россия».

Судно должно было покинуть областной центр ещё 8 декабря в 21:45, однако во время фиксации в соседних регионах БПЛА рейс FV 6426 в аэропорт «Шереметьево» был отложен на 11:10 9 декабря.

Отметим, накануне в 22:08 в Волгоградской области был введён режим опасности беспилотной атаки. Практически одновременно, в 22:28 Росавиация объявила об ограничении на использование воздушного пространства над Волгоградом гражданскими самолётами. Позже Минобороны сообщила о ликвидации в регионе украинских БПЛА.