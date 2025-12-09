



Утром 9 декабря аэропорт Волгограда вернулся к штатной работе. В 6:25 Росавиация сняла запрет на приём и выпуск судов воздушной гаванью.

- В аэропортах Волгограда и Краснодара сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов, - подчёркивается в сообщении регулятора.

Отметим, запрет на использование воздушного пространства города на Волге гражданскими судами был введён накануне вечером и действовал порядка 8 часов. Ранее Минобороны сообщило о ликвидации в регионе около полуночи двух ударных БПЛА самолётного типа.