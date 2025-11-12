«Это необъяснимо»: высочайшего уровня магнитная буря ударит по волгоградцам

Сегодня, 12 ноября, ученые фиксируют очень сильную магнитную бурю планетарного масштаба, которая почти достигла высшего уровня G5, передает V102.RU со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

- Текущий уровень события составляет G4.66 и не достает до высшего значение всего 1/3 балла, - констатируют ученые. - Геомагнитная ситуация на данный момент выглядит необъяснимо отличающейся от прогноза. К планете ночью должен был прийти только первый, самый слабый, из трех ожидающихся плазменных выбросов, вызвав слабые бури уровня G1-G2. Основной пик воздействия прогнозировался и по-прежнему прогнозируется в середине суток.





Магнитную бурю фиксируют на фоне экстремального роста вспышечной активности последних дней. Вчера на Солнце была зафиксирована самая сильная вспышка года X5.1. Ученые сообщают, что космические аппараты, работающие около Земли и измеряющие параметры солнечного ветра, к сожалению, последние часы передают сильно искаженные значения.

Фото: архив V102.RU / Лаборатории солнечной астрономии