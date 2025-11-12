Общество

«Это необъяснимо»: высочайшего уровня магнитная буря ударит по волгоградцам

12.11.2025 08:17
Сегодня, 12 ноября, ученые фиксируют очень сильную магнитную бурю планетарного масштаба, которая почти достигла высшего уровня G5, передает V102.RU со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

- Текущий уровень события составляет G4.66 и не достает до высшего значение всего 1/3 балла, - констатируют ученые. - Геомагнитная ситуация на данный момент выглядит необъяснимо отличающейся от прогноза. К планете ночью должен был прийти только первый, самый слабый, из трех ожидающихся плазменных выбросов, вызвав слабые бури уровня G1-G2. Основной пик воздействия прогнозировался и по-прежнему прогнозируется в середине суток. 


Магнитную бурю фиксируют на фоне экстремального роста вспышечной активности последних дней. Вчера на Солнце была зафиксирована самая сильная вспышка года X5.1. Ученые сообщают, что космические аппараты, работающие около Земли и измеряющие параметры солнечного ветра, к сожалению, последние часы передают сильно искаженные значения. 

Фото: архив V102.RU / Лаборатории солнечной астрономии

Лента новостей

10:59
Разучились водить? В Волгограде вновь попал в больницу пассажир троллейбусаСмотреть фотографии
10:51
Волгоградского студента госпитализировали после укуса летучей мышиСмотреть фотографии
10:34
Пассажирка авиарейса Анталья-Волгоград лишилась 1,4 тысячи евроСмотреть фотографии
09:54
В Волгограде осудят убившего двоих друзей водителя «Лады»Смотреть фотографии
09:48
Саратовский олигарх Качуровский попросил смягчить 3,5 года «строгача»Смотреть фотографии
09:44
В Волгограде 720 кг костей перемололи в тонну фаршаСмотреть фотографии
09:38
От производителя – потребителю: Олег Савченко – о перспективах экспорта волгоградского зерна в Азию через порт ОляСмотреть фотографии
09:30
Волгоградка получила за самоподключение штраф, превышающий долг за светСмотреть фотографии
09:25
В Волгограде задержали скупщика банковских картСмотреть фотографии
08:29
Портрет жертвы мошенников нарисовали волгоградские банкирыСмотреть фотографии
08:17
«Это необъяснимо»: высочайшего уровня магнитная буря ударит по волгоградцамСмотреть фотографии
07:46
Останки 17 красноармейцев обнаружили волгоградские поисковикиСмотреть фотографии
07:37
Угроза миновала: 22 украинских БПЛА сбили за пределами Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:16
Волгоградская область планирует получить 5,89 млн рублей от приватизацииСмотреть фотографии
06:45
«Свадебную карусель» в ЦПКиО Волгограда установят к Новому годуСмотреть фотографии
06:23
Волгоградка Валентина Рясова одержала вторую победу на этапах Кубка мира по триатлонуСмотреть фотографии
06:03
Угроза беспилотной опасности сохраняется в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:40
Дожди зарядят в Волгоградской области с 12 ноябряСмотреть фотографии
21:33
Под Волгоградом подростку присудили 200 тысяч за сломанную челюсть ровесникаСмотреть фотографии
21:16
В Волжском скончался известный футбольный тренер Евгений ФедорищевСмотреть фотографии
20:42
Способные все закончились? В Волгограде четвертый раз ищут реставратора зала обкома КПСССмотреть фотографии
20:18
Коллеги Оксаны Лукониной прокомментировали ее уход из ВГИИКаСмотреть фотографии
19:59
Волгоградские пловцы берут медали на чемпионате РоссииСмотреть фотографии
19:49
В ВолгГМУ бюджетные места заменят на целевыеСмотреть фотографии
18:54
«Мы даже не выполняем план»: нашумевшая «черная пятница» не оправдала ожиданий продавцов из ВолгоградаСмотреть фотографии
18:37
Оксана Луконина покидает пост и.о. ректора ВГИИКаСмотреть фотографии
18:30
Легенда волгоградского футбола Валерий Бурлаченко стал главным тренером «Ротора-2» Смотреть фотографии
18:23
В Камышине родным погибших военных передали наградыСмотреть фотографии
18:09
Новые кадровые назначения произошли в мэрии ВолжскогоСмотреть фотографии
17:34
В Волгограде школа № 19 выплатит 170 тыс. рублей за увечья учениковСмотреть фотографии
 