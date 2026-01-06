В Волгограде аэропорт возобновил работу после восьмичасового перерыва





6 января в Волгограде аэропорт возобновил свою работу после восьмичасового перерыва. О соответствующем решении в 6:53 сообщили в Росавиации.

—В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов, — подчёркивается в сообщении официального представителя федерального авиационного агентства.

Отметим, запрет на использование воздушного пространства Волгограда был введён в 19:12 5 января. В 19:40 в регионе объявлялась беспилотная опасность. По информации Минобороны, с 20.00 до 23.00 мск 5 января над территорией региона уничтожено два вражеских беспилотника самолётного типа.