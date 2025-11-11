Андрей Бочаров поздравил митрополита Германа с 88-летием

Сегодня, 11 ноября, митрополиту Герману, который находится на покое, исполнилось 88 лет. С днем рождения владыку поздравил губернатор Волгоградской области.

- Андрей Бочаров в телефонном разговоре поздравил владыку Германа с днем рождения, пожелал ему здоровья, всего самого наилучшего, - сообщили V102.RU в администрации региона.

Митрополит Герман возглавлял Волгоградскую и Камышинскую епархию с 1991-го по 2018 год. Он является Почетным гражданином Волгоградской области, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета, орденом Дружбы народов, медалью «За заслуги перед Волгоградской областью». 28 декабря 2018 года священный синод Русской православной церкви принял отставку владыки. Митрополит Герман ушел на отдых в возрасте 81 года.

Фото из архива V102.RU