Волгоградцев предупредили об усилении магнитной бури до уровня G4

Общество 11.11.2025 15:04
Магнитная буря может усилиться до уровня активности G4. Об этом сообщили в своем Telegram-канале специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, 10 ноября наблюдалась спокойная обстановка активности. Однако на Солнце за последние сутки позже было зафиксировано 15 вспышек. Это может отразиться на увеличении бури и состоянии метеозависимых жителей Волгоградской области уже в ближайшие сутки. 

– В конце дня (по московскому времени) ожидаются магнитные бури уровня G1-G2 с возможным выходом на пик G3-G4 завтра 12 ноября, – отмечается в сообщении. 

Лента новостей

17:34
В Волгограде школа № 19 выплатит 170 тыс. рублей за увечья учениковСмотреть фотографии
17:13
Родителей подростка накажут за распыление перцового баллончика в школе ВолгоградаСмотреть фотографии
16:52
От Быково до Палласовки: лучшие семьи региона встретились в финале конкурса «Кухня без границ»Смотреть фотографии
16:19
В Волгограде на острове Голодном завершился ремонт канализационного коллектораСмотреть фотографии
16:16
Рецидивистку Калиточку осудили в Волгограде по трем статьямСмотреть фотографии
15:47
Горящий цыганский дом под Волгоградом попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Андрей Бочаров поздравил митрополита Германа с 88-летиемСмотреть фотографии
15:12
Бастрыкин откликнулся на беды тонущего в кипятке аварийного дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:04
Волгоградцев предупредили об усилении магнитной бури до уровня G4Смотреть фотографии
14:44
Охотник случайно застрелил приятеля в лесу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:34
Останки офицеров Вермахта обнаружила ФСБ в волгоградском офисе Народного союза ГерманииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:28
Дома престарелых в Волгоградской области с 1 января переименуютСмотреть фотографии
13:19
Экс-чиновница мэрии Волгограда Елисеева снова обжаловала продление под стражейСмотреть фотографии
13:16
Волгоградцы остались без связи из-за сбоя работы операторов 11 ноябряСмотреть фотографии
13:14
Новый год без долгов: волгоградцам аннулируют накопленные пени за ЖКУСмотреть фотографии
13:07
Миронов предложил Мишустину удвоить фиксированную часть пенсий россиянСмотреть фотографии
12:53
Интрига до конца, травмы и красная карточка: «Динамо-Синара» в захватывающем волжском дерби сыграло вничью с «Ладой»Смотреть фотографии
12:46
28 волгоградцев оштрафовали за парковку на берегу ВолгиСмотреть фотографии
12:42
В Волжском прокуратура займётся лихачом без прав, задавившим подросткаСмотреть фотографии
11:23
Поселок под Волгоградом лишили прибранного к рукам участка лесаСмотреть фотографии
11:18
Волгоград вошел в топ-10 городов для отдыха в ноябреСмотреть фотографии
11:00
«Очередь, как в СССР»: осаждающую почту толпу сняли на видео под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:32
В Волгограде до семи лет тюрьмы грозит отцу, годами избивавшему детейСмотреть фотографии
10:14
Во время ночной атаки были повреждены несколько МКД в СаратовеСмотреть фотографии
09:32
В Волгоградской области коммунальщики схлопотали штрафов на 40 млн рублейСмотреть фотографии
09:01
Токарей с зарплатой в 200 тысяч не хватает в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:30
Жителям Котово и двух сел возвращают водуСмотреть фотографии
08:10
Металлодетекторы и новые камеры установят в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
08:00
Волгоградцев ждет самая короткая рабочая зима за 20 летСмотреть фотографии
07:43
Второй раз за сутки в Волгоградской области объявлена воздушная опасностьСмотреть фотографии
 