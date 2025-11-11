Волгоградцев предупредили об усилении магнитной бури до уровня G4





Магнитная буря может усилиться до уровня активности G4. Об этом сообщили в своем Telegram-канале специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, 10 ноября наблюдалась спокойная обстановка активности. Однако на Солнце за последние сутки позже было зафиксировано 15 вспышек. Это может отразиться на увеличении бури и состоянии метеозависимых жителей Волгоградской области уже в ближайшие сутки.

– В конце дня (по московскому времени) ожидаются магнитные бури уровня G1-G2 с возможным выходом на пик G3-G4 завтра 12 ноября, – отмечается в сообщении.