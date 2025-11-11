Новые кадровые назначения произошли в мэрии Волжского





В администрации города Волжского комитет потребительского рынка и бытового обслуживания возглавил Кирилл Лобачев, об этом сообщили в мэрии 11 октября. На новую должность Лобачев перешел из муниципального предприятия «Тепловые сети».

До своего перехода в МКП в городе Волжском в 2021 году Кирилл Лобачев занимал должность начальника одного из отделов департамента городского хозяйства администрации Волгограда.

– Имеет два высших образования: первое – в институте архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета, второе – в Волгоградском институте управления. В его обязанности теперь входит контроль за торговлей, сферой услуг и организацией ярмарок в городе, – говорится в сообщении администрации Волжского.