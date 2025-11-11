В Волгограде школа № 19 выплатит 170 тыс. рублей за увечья учеников





В Центральном районе Волгограда суд поставил точку в разбирательстве о травмировании учеников школы № 19. Двое братьев в 2023 и в 2024 годах, находясь в образовательном учреждении, получили тяжёлые травмы, при этом руководство даже не обеспечило оказание им медицинской помощи.

- Установлено, что сыновья заявительницы 9-ти и 16-ти лет получили травмы позвоночника после падения на них одноклассников. При этом, вопреки требованиям законодательства, во время учебного процесса несовершеннолетние находились без надлежащего контроля за их поведением со стороны педагогов, - сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

Как ранее журналистам ИА «Высота 102» рассказала мать пострадавших детей Анастасия, в 2023 году её старшего сына один из одноклассников исподтишка кинул через плечо на пол, после чего у подростка был диагностировано смещение шейного позвонка, а в 2024 году уже младший сын пытался во время перемены убежать от обидчиков, но упал, после чего ему на спину обрушились преследователями. У ребёнка был выявлен перелом позвоночника.

В обоих случаях сотрудники школы даже не оказали пострадавшим первую помощь. Мать самостоятельно отвозила ребят в больницу.

После случившегося женщина обращалась в полицию с заявлениями о происшествиях, однако долгое время к руководству школы никакое наказание не применялось. После публикаций ИА «Высота 102», а также личного обращения матери ситуацию взяли на контроль в прокуратуре Волгоградской области.

В интересах пострадавших детей надзорным органом был предъявлен в суд иск к руководству школы № 19.

- Решением Центрального районного суда г. Волгограда исковые требования прокурора удовлетворены, со школы в пользу несовершеннолетних взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тыс. рублей, в пользу их матери расходы на лечение в размере порядка 20 тыс. рублей. По мере вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение, - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.