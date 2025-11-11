







В Волгограде готовится к запуску обновлённый канализационный коллектор на острове Голодном. Уникальный объект пропускной способностью до 200 тыс. м3 в сутки обеспечит отведение стоков семи районов областного центра.

- Система жизнеобеспечения позволит обеспечить качественной услугой более 700 тысяч человек — это жители Кировского, Советского, Дзержинского, Ворошиловского, Центрального, Краснооктябрьского, Тракторозаводского районов Волгограда, - подчеркнули в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Отметим, привести в порядок уникальный объект удалось благодаря поддержке Фонда развития территорий. Коллектор был введён в строй в 1975 году, после чего ни разу не ремонтировался. Работы по его обновления начались в 2019 году. Сейчас готовится документация о вводе объекта в эксплуатацию. После его запуска должно улучшиться качество оказания коммунальных услуг 700 тыс. человек.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

Фото из архива ИА «Высота 102»