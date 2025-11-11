Дома престарелых в Волгоградской области с 1 января переименуют

В Волгоградской области с 1 января 2026 года Дома престарелых будут называться по-другому - Домами социального обслуживания. Такое решение, как сообщили в областном комитете соцзащиты, принято в соответствии с федеральным законодательством.

Так, с 1 сентября текущего года вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 305н, согласно которому российские регионы переходят на усовершенствованную организацию деятельности стационарных соцучреждений.

Домами социального обслуживания будут называться Дома престарелых и психоневрологические интернаты. Переименование будет техническим и не скажется на структуре и штатной численности учреждений, а также на профессиональных льготах сотрудников.

- Специалисты продолжат выполнять комплексные программы реабилитации, абилитации или ухода с учетом индивидуальных особенностей получателей услуг, - сказали в облкомсоцзащиты.

В профильном комитете заверили, что качество и полнота предоставления социальных услуг в учреждениях стационарного обслуживания граждан будут сохранены в полном объеме.

Фото из архива V102.RU