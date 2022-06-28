Общество

«Пенсионеров, видимо, не жалко»: волгоградцы со страхом набиваются в дачные автобусы

Общество 28.06.2022 10:01
0
28.06.2022 10:01



Волгоградские дачники, которое добираются на свои участки в Приморье на дачном маршруте № 109э, переживают за состояние автобусов и просят повлиять на водителей-«гонщиков». Одна из таких поездок, по словам очевидцев, едва не закончилась трагически.
– Буквально на той неделе мы сели в автобус, который отправлялся из Приморья в 14:25. Народу набилось много, автобусы старые. Проехали две остановки и лопнуло колесо. Нам повезло, происшествие случилось на горке, где водители сильно не гоняют. Но ведь все могло закончится и плохо, где-нибудь в кювете или на встречной полосе, – рассказал информагентству дачник, который оказался в тот момент в автобусе.
По его словам, всех пассажиров попросили выйти. Дачники группами смогли добраться в город на других автобусах №109э, которые следовали по маршруту. 
Пенсионеры, которые в основном пользуются общественным транспортом, утверждают, что добраться до своих шести соток им непросто, как и уехать домой.
– Народу в автобусы набивается под завязку, как селедки в бочке. Такое впечатление, что нас специально утрамбовывают, чтоб им выгодно было, а потом водитель мчит экспрессом в Волгоград. Автобусы старые, скрипят, я даже сомневаюсь, что их техническое состояние проверяют. Пенсионеров, видимо, не жалко. Водители еще и умудряются на них гонять. Не удивительно, что колеса лопаются, – сетует дачник.
ИА «Высота 102» направило запрос в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области с просьбой прокомментировать ситуацию с автобусами на маршруте «г.Волгоград (ВгТЗ) - Дачи Приморье».

Фото из архива «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Общество
28.06.2022 13:27
Общество 28.06.2022 13:27
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.06.2022 11:06
Общество 28.06.2022 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2022 10:49
Общество 28.06.2022 10:49
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2022 10:01
Общество 28.06.2022 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2022 09:01
Общество 28.06.2022 09:01
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.06.2022 21:39
Общество 27.06.2022 21:39
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2022 20:35
Общество 27.06.2022 20:35
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2022 20:01
Общество 27.06.2022 20:01
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2022 18:26
Общество 27.06.2022 18:26
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2022 17:52
Общество 27.06.2022 17:52
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2022 16:31
Общество 27.06.2022 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2022 16:25
Общество 27.06.2022 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2022 16:10
Общество 27.06.2022 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2022 15:46
Общество 27.06.2022 15:46
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2022 15:16
Общество 27.06.2022 15:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:35
В суде Волгограда с нетерпением ждут обвиняемого в афере со свалкамиСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде замглавы района и сотрудник отдела ЖКХ подозреваются в мошенничествеСмотреть фотографии
13:27
«Открытие Авто»: три четверти российских автомобилистов не ждут возвращения европейских марок в ближайшие пару летСмотреть фотографии
13:26
Андрей Бочаров и Альберт Зинченко подписали соглашениеСмотреть фотографии
12:57
Суд отклонил жалобу по делу о гибели баскетболисток из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде студент и бизнесмен отдали по миллиону аферистамСмотреть фотографии
12:16
Программа – насыщенная: волгоградский губернатор Бочаров отправился в ЛуганскСмотреть фотографии
11:06
«Прогресс очевиден»: волгоградские врачи рассказали о восстановлении раненного в ходе СВО военногоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:00
В Волгограде 49-летний мужчина погиб после наезда на деревоСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде у общежития ВГСПУ по ночам устраивают дикие рейвыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:17
В Волгограде на руководство ООО «УФР ВГГС» завели уголовное делоСмотреть фотографии
10:01
Под Волгоградом ОТР снимает фильм о главной дороге РоссииСмотреть фотографии
10:01
«Пенсионеров, видимо, не жалко»: волгоградцы со страхом набиваются в дачные автобусыСмотреть фотографии
09:01
Идеальный газон и новая спортивная форма: кто в Волгоградской области поддерживает детский спортСмотреть фотографии
06:07
В Волгограде 28 июня обесточат десятки домовСмотреть фотографии
22:35
В Волгограде посетителя бара «Гелидор» арестовали после жесткой дракиСмотреть фотографии
21:39
Контр-адмирал Генштаба России прибыл с проверкой в ВолгоградСмотреть фотографии
20:35
Лишенному мантии сыну экс-депутата в Волгограде отказали в пересмотре решенияСмотреть фотографии
20:01
«Европа – это не для нас»: в Волгограде в семье беженцев из Донбасса родился первенецСмотреть фотографии
19:12
«Какие претензии к Богу?»: прихожане храма с мироточащими иконами приехали в Волгоград добиваться правдыСмотреть фотографииCмотреть видео
18:30
В Волжском после гибели ребенка в аквапарке задержали двух спасателейСмотреть фотографииCмотреть видео
18:26
На севере Волгограда восстановили движение после аварии на водопроводеСмотреть фотографии
18:05
Ставка на молодежь: состоявшийся в Волгограде фестиваль получил высокую оценкуСмотреть фотографии
17:52
Ученые из Всероссийского НИИ отобрали патогены на волгоградских поляхСмотреть фотографии
17:05
Сына волгоградских врачей приговорили к 17 годам за педофилиюСмотреть фотографии
16:31
Общественный транспорт перевез свыше 200 тысяч волгоградцев во время молодежного фестаСмотреть фотографии
16:25
В Волгограде два военных мемориала восстановят за 61 млн рублейСмотреть фотографии
16:20
Новым главным тренером «Ротора» стал Алексей СтукаловСмотреть фотографии
16:10
В квартиры жителей Волгограда после аварии возвращается водаСмотреть фотографии
15:46
«Была во всем черном»: в Волгоградской области разыскивают женщину из МариуполяСмотреть фотографии
 