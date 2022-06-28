Общество 28.06.2022 10:01
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28.06.2022 10:01
Волгоградские дачники, которое добираются на свои участки в Приморье на дачном маршруте № 109э, переживают за состояние автобусов и просят повлиять на водителей-«гонщиков». Одна из таких поездок, по словам очевидцев, едва не закончилась трагически.
– Буквально на той неделе мы сели в автобус, который отправлялся из Приморья в 14:25. Народу набилось много, автобусы старые. Проехали две остановки и лопнуло колесо. Нам повезло, происшествие случилось на горке, где водители сильно не гоняют. Но ведь все могло закончится и плохо, где-нибудь в кювете или на встречной полосе, – рассказал информагентству дачник, который оказался в тот момент в автобусе.
По его словам, всех пассажиров попросили выйти. Дачники группами смогли добраться в город на других автобусах №109э, которые следовали по маршруту.
Пенсионеры, которые в основном пользуются общественным транспортом, утверждают, что добраться до своих шести соток им непросто, как и уехать домой.
– Народу в автобусы набивается под завязку, как селедки в бочке. Такое впечатление, что нас специально утрамбовывают, чтоб им выгодно было, а потом водитель мчит экспрессом в Волгоград. Автобусы старые, скрипят, я даже сомневаюсь, что их техническое состояние проверяют. Пенсионеров, видимо, не жалко. Водители еще и умудряются на них гонять. Не удивительно, что колеса лопаются, – сетует дачник.
ИА «Высота 102» направило запрос в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области с просьбой прокомментировать ситуацию с автобусами на маршруте «г.Волгоград (ВгТЗ) - Дачи Приморье».
Фото из архива «Высота 102»
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