В центре Волгограда на пр. Ленина вышли из строя светофоры





24 июля в Центральном районе Волгограда в утренний час пик вышли из строя светофоры. По информации автолюбителей, оборудование оказалось обесточено на пересечении пр. Ленина и ул. 7-й Гвардейской.





- Проехать невозможно. На перекрёстке стоит полнейший хаос. Кто-то пытается повернуть в сторону ул. Хиросимы, кто-то пытается выехать на пр. Ленина, а кто-то, несмотря ни на что, ломится вперёд, и всё это одновременно, - поделился с журналистами один из автолюбителей.





Согласно информации сервиса «Яндекс. Карты», на текущий момент на данном участке дорожно-транспортной сети наблюдается затор, который постепенно охватывает и смежные улицы.

О проблемах с работой светофоров также сообщают и пешеходы. Так, оборудование не работает на ул. Пражской.





О произошедшем известно коммунальным службам. Аварийно-восстановительная бригада уже пытается исправить ситуацию.

- Произошло локальное технологическое нарушение в сети. Ремонтная бригада уже приступила к работам. Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время, - подчеркнули в пресс-службе ВМЭС.