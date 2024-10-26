«Бедно и скудно»: волгоградские грибники остались без даров леса

- Дожди прошли очень поздно, было похолодание, и земля сильно остыла. После заморозков в лесах упали листья и накрыли её плотным слоем. То, что сейчас в Волгоградской области намного потеплело, скорее всего, не даст желанного результата, - рассуждают волгоградские грибники в сообществах. - Как раз из-за плотного слоя листьев земля не сможет прогреться. К тому же, дожди не промочили хвойные посадки - под подстилкой, увы, сухо. В барханах обильного урожая тоже не ждать. Грибы там есть и будут только благодаря тому, что перегретый песок сохранил своё тепло. Правда, в этом случае овчинка вновь не стоит выделки. Сдаётся, что в итоге этот сезон будет скудным и бедным.
Эти опасения разделяют многие жители, успевшие прогуляться по осенним лесам. Если два года назад в это время грибники уносили с собой не просто маленькие корзинки, а целые ведра с грибами разных видов, в том числе и благородными , то в этот раз «грибалка» заканчивается куда скромнее. Чаще всего волгоградцы находят более классические варианты - тополевую рядовку и вёшенки.
- Для роста грибам нужны не только дожди, но и тепло. Осадки в этом сезоне пришли достаточно поздно. Да и тепла грибам пока не хватает. От этого и несезон, - объясняет ведущий миколог Волгоградской области Инна Землянская. - А ещё грибам нужно время. Раньше, чем через две недели после дождя, в лесу вообще нечего делать. Две недели еще не прошли, поэтому грибникам стоит запастись терпением.
Будущее грибного сезона, отмечает Инна Землянская, зависит от погоды в ближайшие дни.
- Если в Волгоградскую область придут морозы, то грибы можно будет собирать только в следующем сезоне. Правда, даже в холодное время в лесах ненадолго остаются маслята и зеленушки, - комментирует кандидат биологических наук.
Впрочем, по словам специалистов, каждый новый грибной сезон в немалой степени зависит от урожайности предыдущего сезона.
- В Волгоградской области количество грибов в каждом конкретном сезоне на 99% действительно зависит от погоды. А на 1% - от погоды в прошлом и позапрошлом году, - отмечает кандидат биологических наук. - Грибам нужны вода и тепло. В тех же таежных лесах засушливый сезон – это когда ты идешь по болоту, и вода не переливается через край сапога, но часто не хватает тепла. У нас же совсем другой климат - грибам достаточно тепла, но не всегда достаточно влаги.
Ответы на другие популярные вопросы грибников собрали в отдельном материале.