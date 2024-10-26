Общество

«Бедно и скудно»: волгоградские грибники остались без даров леса

Общество 26.10.2024 18:25
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26.10.2024 18:25


Волгоградские грибники, дождавшись первых осенних дождей, массово устремились в леса. Однако результат «тихой охоты» пока не порадовал даже тех, кто умеет найти добычу буквально везде. Изменится ли ситуация в ближайшее время, или шансов на щедрый урожай уже не осталось, узнали корреспонденты ИА «Высота102».
Уже несколько недель опытные грибники делятся паролями и явками». Кто-то из них показывает душераздирающие фотографии с полными корзинами, а кто-то, после серии безурожайных выездов, делает неутешительные выводы.
- Дожди прошли очень поздно, было похолодание, и земля сильно остыла. После заморозков в лесах упали листья и накрыли её плотным слоем. То, что сейчас в Волгоградской области намного потеплело, скорее всего, не даст желанного результата, - рассуждают волгоградские грибники в сообществах. -  Как раз из-за плотного слоя листьев земля не сможет прогреться. К тому же, дожди не промочили хвойные посадки - под подстилкой, увы, сухо. В барханах обильного урожая тоже не ждать. Грибы там есть и будут только благодаря тому, что перегретый песок сохранил своё тепло. Правда, в этом случае овчинка вновь не стоит выделки. Сдаётся, что в итоге этот сезон будет скудным и бедным.

Эти опасения разделяют многие жители, успевшие прогуляться по осенним лесам. Если два года назад в это время грибники уносили с собой не просто маленькие корзинки, а целые ведра с грибами разных видов, в том числе и благородными , то в этот раз «грибалка» заканчивается куда скромнее. Чаще всего волгоградцы находят более классические варианты - тополевую рядовку и вёшенки.
- Для роста грибам нужны не только дожди, но и тепло. Осадки в этом сезоне пришли достаточно поздно. Да и тепла грибам пока не хватает. От этого и несезон, - объясняет ведущий миколог Волгоградской области Инна Землянская. - А ещё грибам нужно время. Раньше, чем через две недели после дождя, в лесу вообще нечего делать. Две недели еще не прошли, поэтому грибникам стоит запастись терпением.
Будущее грибного сезона, отмечает Инна Землянская, зависит от погоды в ближайшие дни.
- Если в Волгоградскую область придут морозы, то грибы можно будет собирать только в следующем сезоне. Правда, даже в холодное время в лесах ненадолго остаются маслята и зеленушки, - комментирует кандидат биологических наук.
Впрочем, по словам специалистов, каждый новый грибной сезон в немалой степени зависит от урожайности предыдущего сезона.
- В Волгоградской области количество грибов в каждом конкретном сезоне на 99% действительно зависит от погоды. А на 1% - от погоды в прошлом и позапрошлом году, - отмечает кандидат биологических наук. -  Грибам нужны вода и тепло. В тех же таежных лесах засушливый сезон – это когда ты идешь по болоту, и вода не переливается через край сапога, но часто не хватает тепла. У нас же совсем другой климат - грибам достаточно тепла, но не всегда достаточно влаги.
Ответы на другие популярные вопросы грибников собрали в отдельном материале.

Фото V102.RU

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