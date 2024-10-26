«Бедно и скудно»: волгоградские грибники остались без даров леса





Волгоградские грибники, дождавшись первых осенних дождей, массово устремились в леса. Однако результат «тихой охоты» пока не порадовал даже тех, кто умеет найти добычу буквально везде. Изменится ли ситуация в ближайшее время, или шансов на щедрый урожай уже не осталось, узнали корреспонденты ИА «Высота102». Волгоградские грибники, дождавшись первых осенних дождей, массово устремились в леса. Однако результат «тихой охоты» пока не порадовал даже тех, кто умеет найти добычу буквально везде. Изменится ли ситуация в ближайшее время, или шансов на щедрый урожай уже не осталось, узнали корреспонденты ИА «Высота102».





Фото V102.RU



Уже несколько недель опытные грибники делятся паролями и явками». Кто-то из них показывает душераздирающие фотографии с полными корзинами, а кто-то, после серии безурожайных выездов, делает неутешительные выводы.- рассуждают волгоградские грибники в сообществах. -Эти опасения разделяют многие жители, успевшие прогуляться по осенним лесам. Если два года назад в это время грибники уносили с собой не просто маленькие корзинки, а целые ведра с грибами разных видов, в том числе и благородными , то в этот раз «грибалка» заканчивается куда скромнее. Чаще всего волгоградцы находят более классические варианты - тополевую рядовку и вёшенки., - объясняет ведущий миколог Волгоградской области Инна Землянская. -Будущее грибного сезона, отмечает Инна Землянская, зависит от погоды в ближайшие дни., - комментирует кандидат биологических наук.Впрочем, по словам специалистов, каждый новый грибной сезон в немалой степени зависит от урожайности предыдущего сезона.отмечает кандидат биологических наук.Ответы на другие популярные вопросы грибников собрали в отдельном материале.