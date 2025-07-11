Общество 11.07.2025 13:18
0
11.07.2025 13:18
На железнодорожном вокзале Волгограда прошла профилактическая акция. Пассажирам, прибывающим и отбывающим в путешествие, напомнили о правилах поведения вблизи стальной магистрали и в поездах.
Сотрудники ПривЖД рассказали жителям и гостям города о повышенной опасности в зоне движения поездов. Юных пассажиров познакомили с правила поведения вблизи железной дороги в ходе блиц-викторины.
Напомним, что с 18 апреля увеличился размер штрафов за безответственное поведение вблизи железной дороги. За повреждение защитных лесонасаждений или ограждений вдоль железнодорожных путей предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей, а для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей.
За переход железнодорожных путей на запрещающий сигнал светофора, как и за переход в неустановленном месте, нарушителям придётся заплатить 500 рублей.
Утомленные солнцем? МЧС просит волгоградцев не выходить на улицу до 16 часов из-за жары11.07.2025 14:05
Общество 11.07.2025 14:05
Охота с ловчими птицами и легавыми откроется в Волгоградской области11.07.2025 13:37
Общество 11.07.2025 13:37
Волгоградцы массово жалуются на сбой при оплате через СБП11.07.2025 13:17
Общество 11.07.2025 13:17
Росводресурсы в период экстремальной жары увеличили сбросы на Волжской ГЭС11.07.2025 12:16
Общество 11.07.2025 12:16
Отменен трамвай №12: в Волгограде стартовал новый этап реконструкции трамвайной линии11.07.2025 11:29
Общество 11.07.2025 11:29
Под Волгоградом загорелось свыше 650 гектаров пшеницы11.07.2025 10:50
Общество 11.07.2025 10:50
В Волгоградской области обнаружили целую партию подозрительной брынзы11.07.2025 10:06
Общество 11.07.2025 10:06
Под Волгоградом ввели режим повышенной готовности после пожара в поселке11.07.2025 09:48
Общество 11.07.2025 09:48
В Волгограде подрядчика-«двоечника» выгнали из школы № 8911.07.2025 07:53
Общество 11.07.2025 07:53
На Волге увесистый сазан пытался «угнать» удочку у рыбаков11.07.2025 06:39
Общество 11.07.2025 06:39
Первая - есть! Смотрим, как в ЦПКиО Волгограда строят «мертвые петли» на экстрим-горках10.07.2025 21:04
Общество 10.07.2025 21:04
В волгоградском аэропорту начались задержки рейсов из-за ограничений в Москве10.07.2025 20:05
Общество 10.07.2025 20:05
В Волгограде в очередной раз остановлены трамваи несчастливого маршрута №1210.07.2025 17:47
Общество 10.07.2025 17:47
Пострадавшие от разгерметизации паропровода на ВТЗ перевезены в Волгоград10.07.2025 17:31
Общество 10.07.2025 17:31
В Волгограде трамвай №11 сошел с рельсов10.07.2025 16:35
Общество 10.07.2025 16:35