



На железнодорожном вокзале Волгограда прошла профилактическая акция. Пассажирам, прибывающим и отбывающим в путешествие, напомнили о правилах поведения вблизи стальной магистрали и в поездах.

Сотрудники ПривЖД рассказали жителям и гостям города о повышенной опасности в зоне движения поездов. Юных пассажиров познакомили с правила поведения вблизи железной дороги в ходе блиц-викторины.

Напомним, что с 18 апреля увеличился размер штрафов за безответственное поведение вблизи железной дороги. За повреждение защитных лесонасаждений или ограждений вдоль железнодорожных путей предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей, а для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей.

За переход железнодорожных путей на запрещающий сигнал светофора, как и за переход в неустановленном месте, нарушителям придётся заплатить 500 рублей.



