«Последний звонок» прозвенел для самых творческих выпускников Волгограда





Прощание с институтом у кого-то вызывает улыбку на лице, у кого-то слезы. К «последнему звонку» выпускники высших учебных заведений Волгограда готовились основательно. Для кого-то он уже прозвенел, а кто-то попрощался с «альма-матер» только в июле. Но сделал это с блестящими результатами.

Сразу 118 студентов Волгоградского государственного института искусств и культуры завершили обучение с красными дипломами.

– Исполняя указы Президента России, мы, как единственный вуз искусств и культуры в ЮФО и один из пяти вузов страны, сохраняем и развиваем трехступенчатую систему образования школа-колледж-вуз. Особенностью работы последних лет стала система наставничества при подготовке к выпускным квалификационным работам. Ведущие педагоги из столичных вузов и консерваторий работают с выпускниками, передавая свой бесценный опыт. Это помогает студентам блестяще защитить диплом и приобрести уникальные знания, умения и навыки, – рассказали ИА «Высота» в институте искусств и культуры.

В числе опытных наставников студентов вуза заслуженная артистка РФ, артистка Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова Любовь Муравьева. А среди проектов, которые уже удалось воплотить в жизнь - постановка оперы П.И. Чайковского «Иоланта» под руководством доцента кафедры музыкальной режиссуры Санкт- Петербургской консерватории им. Н. A. Римского-Корсакова и кафедры вокального искусства ВГИИК В.Г. Милкова-Товстоногова

Кроме того, в этом году состоялась премьера дипломного спектакля студентов кафедры актерского искусства в Волгоградском музыкально-драматическом Казачьем театре, а один из выпускников волгоградского творческого вуза стал участником федеральной программы «Земский работник культуры», разработанной Министерством культуры РФ.