Андрей Бочаров поставил задачи для успешной уборочной кампании





Главной темой оперативного совещания с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым 30 июня стала уборочная кампания. Глава региона обсудил с подчиненными задачи по корректировке сроков сбора урожая, а также готовность объектов хранения к его приему.

Открывая совещание, губернатор отметил, что погодные условия в регионе позволяют уже формировать уточненные планы по уборке выращенного урожая сельхозпродукции на вторую половину лета – начало осени.

— Прогноз по урожайности текущего года хороший — порядка 44 тонн с гектара, что позволит в полном объеме выполнить стоящие перед Волгоградской областью задачи по сбору овощных культур. Необходимо отметить, что в настоящее время объектов хранения плодоовощной продукции на территории Волгоградской области достаточно для обеспечения долгосрочной сохранности выращенного урожая и круглогодичных поставок качественной плодоовощной продукции в торговые сети и конечным потребителям, — отметил Андрей Бочаров. — Также на территории региона создана производственная база пищевой промышленности, позволяющая перерабатывать более 50% собранной в регионе плодоовощной продукции.

По итогам совещания губернатор Волгоградской области поставил следующие задачи:

продолжить уборочную кампанию в соответствии с планом-графиком, сформированным областным оперативным штабом;

в рамках действия особого противопожарного режима отдельное внимание в ходе уборочной кампании обращать на обеспечение основных и дополнительных мер пожарной безопасности;

в установленные сроки завершить подготовку проведения в Волгоградской области всероссийского Дня поля.