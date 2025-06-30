В РПН заявили о случаях заражения волгоградцев паразитами через рыбу

В Волгоградской области регистрируются случаи заражения жителей различными видами гельминтов, которые передаются через рыбу. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора, интенсивность заражения ежегодно в регионе составляет 1,2 на 100 тысяч населения.

Через рыбу, ракообразные, моллюски и продукты их переработки, которые жители употребляют в пищу, передаются такие виды гельминтов, как описторхоз, дифиллоботриоз, клонорхоз, анизакидоз и нанофиетоз.

Как правило, заражение происходит при употреблении сырой или недостаточно термически обработанной зараженной речной или морской рыбы. Чтобы снизить риск заражения паразитами волгоградцам советуют не употреблять сырую или плохо обработанную продукцию. Также не стоит покупать рыбу в местах несанкционированной торговли. Разделочные доски и ножи после обработки рыбной продукции необходимо тщательно вымыть с моющим средством и ошпарить кипятком.

Фото из архива V102.RU