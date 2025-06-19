В Волгограде обязали УК привести в порядок облезлую девятиэтажку





Красноармейский районный суд Волгограда по иску прокуратуры обязал управляющую компанию ООО «Парадигма» привести в порядок общее имущество многоквартирного дома. Как сообщает V102.RU, без должного ухода организации девятиэтажное здание по адресу проспект Столетова, 2 пришло в ужасающее состояние.

После надзорной проверки было выявлено, что придомовая территория и общее имущество многоквартирного дома находятся в ненадлежащем санитарно-техническом состоянии.

Решением суда иск надзорного ведомства был удовлетворен.

Фото: Прокуратура Волгоградской области