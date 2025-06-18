В пойме Мокрой Мечетки проложили две новые ветки канализационного коллектора





В Тракторозаводском районе Волгограда завершили масштабные работы по капитальному ремонту двух веток канализационного коллектора. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях водоснабжения», работы в пойме Мокрой Мечетки велись несколько месяцев. На последнем этапе специалисты подрядной организации обновили старые камеры переврезки, построили еще одну, новую, установили задвижки.

– Новую камеру переврезки и два новых смотровых колодца построили и со стороны канализационной насосной станции, к которой идет коллектор. Его проложили ранее, – пояснили в пресс-службе «Концессий». – Две ветки длиной 1000 метров по склонам укладывали методом наклонно-направленного бурения, а под руслом Мечетки, на трехметровой глубине, трубы проложили методом горизонтально-направленного бурения. На последнем этапе канализацию переключили на новый участок коллектора. Все работы проводились без ограничения подачи ресурса жителям Спартановки.





Напомним, коллектор в русле Мокрой Мечетки был проложен в 60-х – 70-х годах в период активной застройки Спартановки. Он отводит канализационные стоки более 25 тысяч жителей Тракторозаводского района. Благодаря капремонту улучшилось качество обслуживания и снизилась вероятность возникновения аварий на сетях.