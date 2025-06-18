Показания за электроэнергию до 25 июня рассчитают по прежнему тарифу





Жителям Волгограда сделают расчет показаний за электроэнергию, переданных после 25 июня, по новому тарифу. Как сообщили ИА «Высота 102» в энергосбытовой компании, ежемесячная передача показаний электросчетчиков завершается 25-го числа. Все остальные данные переходят в следующий расчетный период.

– Расчет за потребленную электроэнергию по тарифам текущего периода будет производиться только на основании показаний переданных в этом периоде не позднее 23 часов 59 минут 25 числа, а не за потребление календарного периода (с первого по последнее число месяца), переданное после 25 числа текущего месяца. Также законодательством не предусмотрено дробление показаний приборов учета по дням, – пояснили в «Волгоградэнергосбыте».

Напомним, новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей вступают в силу с 1 июля в соответствии с Приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области №47/1 от 10.12.2024 г. Передать показания до 25 июня включительно можно на официальном сайте ресурсоснабжающей компании.



