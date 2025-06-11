Под Волгоградом ФСБ задержала контрактника-беглеца, распространявшего наркотики





В Волгоградской области сотрудники регионального управления ФСБ России задержали подавшегося в бега контрактника. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина самовольно покинул территорию воинской части и попал в поле зрения силовиков после закладки очередной партии наркотиков в тайники.







- В 2023 году мужчина был осужден по ч. 3 ст. 158 УК России и приговорен к 2 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Отбывая наказание, летом 2024 года осужденный заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации сроком на 1 год. Позднее он самовольно покинул место несения службы, и уже в мае 2025 года попал в поле зрения оперативников, - рассказали журналистам в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

По информации силовиков, мужчина причастен к распространению сильнодействующих наркотиков общей массой 0,394 кг. Его работу курировали неизвестные через интернет. В настоящее время на основе материалов УФСБ в отношении беглеца возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 337, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК России. За данные правонарушения ему может грозить до 20 лет лишения свободы. В настоящее время расследование продолжается.

Фото и видео: ФСБ России по Волгоградской области