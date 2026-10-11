Правила поступления в магистратуру изменятся для волгоградцев





В Минобрнауки РФ разработали изменения в правила приема в российские университеты. Предполагается, что они начнут действовать со следующего учебного года, передает V102.RU со ссылкой на РИА Новости.

Что планируется изменить? Физика, история и математика станут обязательными на ряде специальностей. В частности, физику придется сдавать по специальностям машиностроения, а математику – по направлениям информационной безопасности.



В федеральном ведомстве также намерены отказаться от многопрофильного конкурса. Теперь его будут проводить только при поступлении на определенное направление.



Расширяется и перечень индивидуальных достижений. Абитуриенты смогут получить баллы за дополнительное образование по федеральному проекту «Код будущего», подготовку в организациях «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России» и медаль Совета Федерации «За проявленное мужество».



Предполагается также изменение правил платного приема.



