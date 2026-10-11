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Общество

Правила поступления в магистратуру изменятся для волгоградцев

Общество 11.10.2026 20:09
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11.10.2026 20:09


В Минобрнауки РФ разработали изменения в правила приема в российские университеты. Предполагается, что они начнут действовать со следующего учебного года, передает V102.RU со ссылкой на РИА Новости. 

Что планируется изменить? Физика, история и математика станут обязательными на ряде специальностей. В частности, физику придется сдавать по специальностям машиностроения, а математику – по направлениям информационной безопасности. 

В федеральном ведомстве также намерены отказаться от многопрофильного конкурса. Теперь его будут проводить только при поступлении на определенное направление. 

Расширяется и  перечень индивидуальных достижений. Абитуриенты смогут получить баллы за дополнительное образование по федеральному проекту «Код будущего», подготовку в организациях «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России» и медаль Совета Федерации «За проявленное мужество».

Предполагается также изменение правил платного приема. 

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