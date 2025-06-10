Туристы из Волгограда застряли в Анталье

Туристы из Волгограда не смогли вовремя вернуться домой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на электронное табло волгоградского аэропорта, туристы должны были прилететь из Турции накануне, 9 июня, в 21-50 ч. Однако рейс авиакомпании Ural Atrlines был перенесен на утро 10 июня. Также не смогли вовремя отправиться на турецкий курорт и волгоградцы, которые должны были вылететь из воздушной гавани города-героя сегодня в 3-50 ч.
10 июня задерживается и прилет самолета авиакомпании «Победа» из Санкт-Петербурга. Он должен был приземлиться в 16-45 ч., однако в расписание были внесены изменения. Ориентировочно, время прилета перенесено на 17-40. Соответственно, изменилось и время вылета борта из Волгограда в северную столицу. Причиной стали ограничения, которые были введены в аэропорту Пулково.
Фото V102.RU (архив)