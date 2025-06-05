Волгоградских должников за свет наказали очередными штрафами





Сразу два жителя Волгограда стали участниками судов за незаконную врезку в электросеть. В отношении них, как сообщили ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградэнергосбыт», были составлены административные протоколы со штрафами в несколько тысяч рублей.

Житель Краснооктябрьского района остался без света за долги еще в октябре прошлого года и вместо оплаты задолженности решил самовольно подключиться к электросети дома. После очередной проверки и вызова на место сотрудников полиции на него был составлен административный протокол. Суд признал волгоградца нарушителем по статье 7.19 Административного кодекса, предусматривающей штраф в размере 10 тысяч рублей.

По похожему сценарию развивалась история и с неплательщиком из Дзержинского района Волгограда. После отключения его квартиры от света за долги в феврале прошлого года, он самовольно врезался в электросеть. Незаконное подключение было обнаружено, и как итог - административный протокол, суд и штраф в 10 тысяч рублей.

– Желание «сэкономить» путем самовольной врезки неизбежно приводит к еще большим затратам. Штраф для граждан, впервые уличённых в срыве пломбы и незаконной врезке, составляет от десяти до пятнадцати тысяч рублей. Также придется покрыть и судебные издержки, – напомнили в ресурсоснабжающей организации. – Если же в течение 60 дней платежный документ об уплате не будет предъявлен судье, материалы направляются судебному приставу-исполнителю для взыскания в принудительном порядке, что увеличивает штраф вдвое, либо влечет административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.



