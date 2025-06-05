Волгоградских должников за свет наказали очередными штрафами

Общество 05.06.2025 09:30
0
05.06.2025 09:30
Сразу два жителя Волгограда стали участниками судов за незаконную врезку в электросеть. В отношении них, как сообщили ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградэнергосбыт», были составлены административные протоколы со штрафами в несколько тысяч рублей.
Житель Краснооктябрьского района остался без света за долги еще в октябре прошлого года и вместо оплаты задолженности решил самовольно подключиться к электросети дома. После очередной проверки и вызова на место сотрудников полиции на него был составлен административный протокол. Суд признал волгоградца нарушителем по статье 7.19 Административного кодекса, предусматривающей штраф в размере 10 тысяч рублей.
По похожему сценарию развивалась история и с неплательщиком из Дзержинского района Волгограда. После отключения его квартиры от света за долги в феврале прошлого года, он самовольно врезался в электросеть. Незаконное подключение было обнаружено, и как итог - административный протокол, суд и штраф в 10 тысяч рублей.
– Желание «сэкономить» путем самовольной врезки неизбежно приводит к еще большим затратам. Штраф для граждан, впервые уличённых в срыве пломбы и незаконной врезке, составляет от десяти до пятнадцати тысяч рублей. Также придется покрыть и судебные издержки, – напомнили в ресурсоснабжающей организации. – Если же в течение 60 дней платежный документ об уплате не будет предъявлен судье, материалы направляются судебному приставу-исполнителю для взыскания в принудительном порядке, что увеличивает штраф вдвое, либо влечет административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
Сельские чиновники при параде и на ветру учатся тушить пожары под Волгоградом05.06.2025 10:50
Общество 05.06.2025 10:50
ФСБ уличила преподавателей волгоградских вузов в связях с разведкой Лондона05.06.2025 10:39
Общество 05.06.2025 10:39
Ливень с градом накрыли город Волгоградской области05.06.2025 10:26
Общество 05.06.2025 10:26
В Ворошиловском районе Волгограда подключили новые участки водопровода05.06.2025 10:03
Общество 05.06.2025 10:03
На волжанина, угрожавшего подросткам убийством, завели уголовное дело05.06.2025 09:46
Общество 05.06.2025 09:46
«Выживаем вопреки всему»: жильцы девятиэтажки рассказали о неработающем лифте, затопленном укрытии и нашествии насекомых05.06.2025 09:38
Общество 05.06.2025 09:38
В Волжском обновят памятник Жукову у городского военкомата05.06.2025 06:35
Общество 05.06.2025 06:35
Ситуация неспокойная: впервые в Волгоградской области от кори умер ребенок05.06.2025 05:52
Общество 05.06.2025 05:52
Под Волгоградом собрали первый урожай ранней капусты04.06.2025 19:59
Общество 04.06.2025 19:59
Под Волгоградом приемная мать добилась выплат за пропавшего на СВО сына04.06.2025 18:20
Общество 04.06.2025 18:20
В Волгоградской области годовой бюджет увеличат до 190 млрд рублей04.06.2025 18:00
Общество 04.06.2025 18:00
В Волгограде продают ретро-авто исчезнувшей республики за 2,5 млн рублей04.06.2025 17:26
Общество 04.06.2025 17:26
«Управы на них нет?»: в Котово браконьеры продолжают уничтожать живность в пруду04.06.2025 17:18
Общество 04.06.2025 17:18
Под Волгоградом вынесли приговор педофилу за порно с 11-летней падчерицей04.06.2025 16:35
Общество 04.06.2025 16:35
Сергей Сивоконь ушел из ГЖИ ради кресла главы РРЦ в Волгограде04.06.2025 16:25
Общество 04.06.2025 16:25