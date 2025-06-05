В Волжском обновят памятник Жукову у городского военкомата





В Волжском власти организовали срочную закупку услуг по ремонту памятника маршалу Жукову у военкомата по адресу проспект Дружбы, д. 42. Как сообщает ИА «Высота 102», муниципальный заказчик в лице муниципальной организации «Физкультурно-оздоровительный парк «Новый город» доверил производство работ местному ИП Воеводину К. И.

Согласно условиям контракта, коммерсанту предстоит очистить поверхность монумента от загрязнений, покрыть элементы из известняка и мрамора специальной водоотталкивающей пропиткой и произвести гидроизоляцию швов.

Отдельно в списке предусмотрены работы по благоустройству прилегающей территории. Здесь запланировано мощение плиткой участка площадью порядка 730 кв. метров, установка 10 опор освещения и светильников, а также лавочек, скамеек и урн.

Отметим, на производство работ у предпринимателя будет три месяца. На эти цели из бюджета выделено 5,5 млн рублей.

Фото: администрация Волжского