Общество

В Волжском обновят памятник Жукову у городского военкомата

Общество 05.06.2025 06:35
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05.06.2025 06:35


В Волжском власти организовали срочную закупку услуг по ремонту памятника маршалу Жукову у военкомата по адресу проспект Дружбы, д. 42. Как сообщает ИА «Высота 102», муниципальный заказчик в лице муниципальной организации «Физкультурно-оздоровительный парк «Новый город» доверил производство работ местному ИП Воеводину К. И.

Согласно условиям контракта, коммерсанту предстоит очистить поверхность монумента от загрязнений, покрыть элементы из известняка и мрамора специальной водоотталкивающей пропиткой и произвести гидроизоляцию швов.

Отдельно в списке предусмотрены работы по благоустройству прилегающей территории. Здесь запланировано мощение плиткой участка площадью порядка 730 кв. метров, установка 10 опор освещения и светильников, а также лавочек, скамеек и урн.

Отметим, на производство работ у предпринимателя будет три месяца. На эти цели из бюджета выделено 5,5 млн рублей.

Фото: администрация Волжского

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