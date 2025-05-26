Общество 26.05.2025 19:54
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26.05.2025 19:54
Стоимость проезда еще в одной маршрутке сообщением Волжский-Волгоград повысится в ближайшие дни. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие объявления появились в салонах микроавтобусов, курсирующих по маршруту №159.
Проезд подорожает уже с 5 июня. Максимальная стоимость – от площади Ленина в Волжском до Землячки в Волгограде – составит 100 рублей вместо прежних 80. Доехать от 3-й школы в Волгограде от конечной в Волжском будет стоить уже 60 рублей, а от площади Ленина в Волжском до тракторного рынка – 65 рублей. За проезд по территории Волгограда будут брать 35 рублей (раньше было 30).
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о подорожании с 15 мая проезда и на других маршрутках сообщением Волжский-Волгоград. В частности, максимальная стоимость проезда в маршрутке №260 составляет теперь 150 рублей (было 130 рублей). Проезд в маршрутке №123 (Волжский – ж/д вокзал) также вырос до 100 рублей. Такая же максимальная стоимость поездки теперь и на маршрутке №160, курсирующей от «Волгомолла» в Волжском до Тулака в Волгограде.
Между тем, в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области ранее заявляли, что межмуниципальные маршруты Волжский-Волгоград относятся к нерегулируемым тарифам, поэтому перевозчик имеет право устанавливать любую стоимость проезда. Единственное, что должны обязательно сделать предприниматели – это предупредить облкомтранс о предстоящих изменениях стоимости проезда.
Интересно, что на общественном транспорте автоколонны №1732 добраться из Волжского в Волгоград обходится гораздо дешевле. Например, на автобусе №123 доехать от площади Ленина в Волжском до 3-й школы в Волгограде стоит всего 33 рубля. Однако из-за дешевизны проезда данные автобусы стали пользоваться повышенным спросом, так что полупустыми они не ходят.
Фото V102.RU (архив)
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