В Волжском таксист приехал на вызов и получил 10 суток ареста

В Волгоградской области таксиста, задолжавшего более 1,2 миллиона рублей алиментов, задержали после того, как он приехал на вызов к клиенту. Как сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по региону, мужчина злостно уклонялся от исполнения родительских обязанностей, скрывал свое местонахождение, что побудило приставов пойти на хитрость.

Через знакомых должника было установлено, что он подрабатывает частным извозом. Пристав под видом клиента позвонил мужчине и вызвал такси по соседнему с отделом адресу.

- Ничего не подозревающий гражданин приехал на вызов и был «встречен» сотрудниками органа принудительного исполнения, - рассказали в ведомстве.

Мужчину привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов и арестовали находящееся при нем имущество. Суд назначил должнику наказание в виде 10 суток ареста. Если задолженность не будет погашена, то мужчине грозит уголовная ответственность.