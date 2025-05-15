Общество

Родились в рубашке: пострадавших в огненном ДТП в Волгограде отпустили домой

Общество 15.05.2025 14:53
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15.05.2025 14:53


Трое человек, пострадавших в ДТП со сгоревшей «буханкой» в Волгограде, избежали серьезных травм. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, 62-летний и 49-летний мужчины в удовлетворительном состоянии были направлены на амбулаторное лечение. А 37-летний мужчина после проведенного обследования в больнице №25 отказался от дальнейшего лечения. 
Напомним, жуткая авария произошла накануне, 14 мая, на проспекте Ленина недалеко от «Волгоград Арены». Судя по запечатлевшим момент ДТП видеокадрам, Volkswagen, который выезжал со второстепенной улицы на проспект Ленина, не убедился в безопасности маневра и повернул направо, столкнувшись с Ладой Вестой, двигавшейся в сторону Краснооктябрьского района. От удара легковушка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с УАЗ из Тверской области. «Буханка» опрокинулась и загорелась. Удар был такой силы, что из салона вылетел человек. 
Фото Андрея Поручаева/V102.RU

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