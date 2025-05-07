До ливнёвок руки не дошли? Волгоградцы сняли на видео затопленные после дождя дороги





В Волгограде обещанный синоптиками кратковременный весенний дождь привёл к неожиданным последствиям. Как сообщает ИА «Высота 102», многие улицы города оказались подтоплены. Произошедшее очевидцы поспешили заснять на видео.





Судя по опубликованным кадрам, в Красноармейском районе в бушующую реку превратилась проезжая часть ул. Изобильной.





Здесь дорога полностью ушла под воду. Вода же вышла «из берегов», вплоть до зелёных зон на обочинах.





Схожую картину волгоградские автолюбители засняли и на ул. Якуба Колоса.

В Тракторозаводском районе подтоплена оказалась ул. Николая Отрады. Здесь поток воды практически полностью занял одно из направлений движения автомобилей. Досталось и прилегающим к дороге тротуарам. Пешеходам, которым не повезло после ненастья выйти на улицу, приходилось пересекать проезжую часть фактически вброд.

- Спартановка. На ул. Набережная ни по тротуару, ни по дороге не пройти, - сетуют в пабликах горожане.





В Центральном районе бурлящие потоки заполнили рокадную дорогу.

Схожим образом сложилась после дождя и в Ворошиловском районе, где под воду ушла ул. Рабоче-Крестьянская, в районе гостиницы «Южная».

Отметим, горожане вновь вынуждены гадать, почему кратковременный весенний ливень стал для городской инфраструктуры неожиданностью, тем более что на аналогичные проблемы несколько недель назад волгоградцы уже обращали внимание властей после апрельских ливней.

Фото и видео: Волгоград с огоньком, Спартановка City / t.me