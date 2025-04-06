Первый весенний ливень застал врасплох дороги Волгограда и Волжского





6 апреля первые обильные осадки этой весной вновь оказались неожиданностью для ливневых систем Волгограда и Волжского. Как сообщает ИА «Высота 102», утром многие автолюбители и пешеходы обнаружили, что вместо дорог отдельные автомагистрали больше напоминают бурлящие горные реки. Происходящее очевидцы засняли на видео.





В Волгограде автолюбителям пришлось преодолевать вброд участок ул. Базисной. Выезд с территории микрорайона Тулака на 1-ю Продольную оказался затоплен по самый бордюр. Участок с осторожностью вынуждены проезжать не только легковые автомобили, но даже троллейбусы и пассажирские автобусы. Последние едва не зачерпывая воду в салон.





Со схожей проблемой столкнулись и многие пешеходы. Подтоплены оказались пешеходные переходы. Так, вынуждены ставить «олимпийские рекорды» в прыжках волгоградцы, пересекающие Университетский проспект у ТРК «Акварель». Здесь бушующий поток с прилегающих улиц занял весь крайний правый ряд по направлению движения в сторону остановки «Горная Поляна».

Ушли под воды и отдельные участки дорожно-транспортной сети Волжского. По словам автолюбителей, такого рода экстремальные заезды не для всех заканчиваются удачно.





- Вон, ещё один утопил машину. Где же наши ливнёвки? За что мы платим налоги,- задаётся вопросом водитель из Волжского.

Напомним, ранее редакция сообщала об ударе стихии по Волгоградской области. Вечером в южных районах прошёл град, а в центральной части региона в ночь на 6 апреля начался ливень.

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