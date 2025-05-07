



Перелет из Волгограда в Москву, который должен был продлиться меньше двух часов, превратился для волгоградца Никиты в изнурительное, незапланированное путешествие, в результате которого он оказался в Санкт-Петербурге. Как рассказал ИА «Высота 102» молодой человек, накануне, 6 мая, он прибыл в аэропорт Волгограда. Самолет «Аэрофлота» должен был подняться в небо в 20-20 ч. Однако вылет сначала перенесли на 21-10 ч, но в итоге самолет покинул город лишь в начале двенадцатого ночи. Перелет из Волгограда в Москву, который должен был продлиться меньше двух часов, превратился для волгоградца Никиты в изнурительное, незапланированное путешествие, в результате которого он оказался в Санкт-Петербурге. Как рассказал ИА «Высота 102» молодой человек, накануне, 6 мая, он прибыл в аэропорт Волгограда. Самолет «Аэрофлота» должен был подняться в небо в 20-20 ч. Однако вылет сначала перенесли на 21-10 ч, но в итоге самолет покинул город лишь в начале двенадцатого ночи.

- Мы уже почти выдохнули с облегчением, но, когда подлетели к Москве, нам сообщили, что аэропорт закрыт из-за атаки беспилотников. Самолет сделал шесть кругов над столицей, а потом полетел в Санкт-Петербург. В Питере мы приземлились на запасном аэродроме в 2-30 ч. Все это время сидели в салоне. На поле выстроилась очередь почти из двух десятков самолетов, ожидающих трапов. Так мы промучались до 7 утра, - продолжает Никита. - продолжает Никита.

Многим пассажирам, находившимся в закрытом пространстве почти 8 часов, пришлось нелегко. Многим пассажирам, находившимся в закрытом пространстве почти 8 часов, пришлось нелегко.

- Хорошо еще, что была ночь, некоторые спасались сном. Потом очень есть захотелось, но продукты на борту все закончились, перелет ведь должен был быть коротким. Хорошо, что хотя бы вода была. Некоторые почувствовали себя плохо, просили тонометр, чтобы померить давление. Дети маленькие тоже в салоне были, конечно, они капризничали. Да и понятно, даже взрослым было тяжело, – делится Никита. – делится Никита.

В настоящее время молодой человек ждет новый самолет до Москвы. В аэропорту Санкт-Петербурга ему удалось, наконец, перекусить. По словам волгоградца, пассажиров в залах ожидания очень много, но все-таки свободные кресла найти можно. В настоящее время молодой человек ждет новый самолет до Москвы. В аэропорту Санкт-Петербурга ему удалось, наконец, перекусить. По словам волгоградца, пассажиров в залах ожидания очень много, но все-таки свободные кресла найти можно.

- Пока обещают рейс на 14-00 ч. Но, честно говоря, уверенности нет. Пассажиры некоторые в трансе – у них были пересадки в Москве, теперь вообще непонятно, как им добираться. Я стараюсь не падать духом. На работе уже всех предупредил, в мое положение вошли. Ну а что делать, ситуацию ни я, ни другие пассажиры изменить не можем. Так что остается только ждать и надеяться, что когда-нибудь я все-таки до Москвы долечу, – поделился Никита.

Напомним, со вечера 6 мая Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в ряде аэропортов страны. Волгоград также стал запасным аэродромом для самолетов, не долетевших до места назначения, наряду с воздушными гаванями Казани, Ульяновска, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова и Череповца. Напомним, со вечера 6 мая Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в ряде аэропортов страны. Волгоград также стал запасным аэродромом для самолетов, не долетевших до места назначения, наряду с воздушными гаванями Казани, Ульяновска, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова и Череповца.

Проблемы сохранились и на сегодняшнее утро. Так, были отменены два рейса в Москву, а еще пять задерживаются. Проблемы сохранились и на сегодняшнее утро. Так, были отменены два рейса в Москву, а еще пять задерживаются.

Фото V102.RU