«А как на работу пройти?»: центр Волгограда перекрыли для машин и пешеходов





В центре Волгограда утром 7 мая наблюдаются пробки из-за перекрытия ряда улиц. Как сообщает ИА «Высота 102», ограничения будут действовать в том числе из-за репетиции Парада Победы, которая пройдет сегодня. В центре Волгограда утром 7 мая наблюдаются пробки из-за перекрытия ряда улиц. Как сообщает ИА «Высота 102», ограничения будут действовать в том числе из-за репетиции Парада Победы, которая пройдет сегодня.





Между тем, трудности в передвижениях по центру города испытывают и волгоградцы. Особенно те, кто работает в учреждениях недалеко от места проведения парада. Они не могут попасть на работу привычными маршрутами и вынуждены обходить кордоны из полицейских чуть ли не по дворам.

Напомним, пешеходный режим вводится 7, 8, 9 мая с 10.00 до 23.00 на улицах 13-й Гвардейской от пр. им. В.И. Ленина до ул. Чуйкова; ул. Советской от ул. Пражской до ул. Гагарина; ул. Чуйкова от ул. 13-й Гвардейской до ул. Родимцева. Напомним, пешеходный режим вводится 7, 8, 9 мая с 10.00 до 23.00 на улицах 13-й Гвардейской от пр. им. В.И. Ленина до ул. Чуйкова; ул. Советской от ул. Пражской до ул. Гагарина; ул. Чуйкова от ул. 13-й Гвардейской до ул. Родимцева.

Также для подготовки и проведения массовых мероприятий на Центральной набережной с 12.00 7 мая до 24.00 9 мая ограничивается движение, остановка и стоянка транспорта по ул. им. В.И. Ленина в границах от ул. Чуйкова до Набережной им. 62-й Армии. Также для подготовки и проведения массовых мероприятий на Центральной набережной с 12.00 7 мая до 24.00 9 мая ограничивается движение, остановка и стоянка транспорта по ул. им. В.И. Ленина в границах от ул. Чуйкова до Набережной им. 62-й Армии.

С 20.00 7 мая до 24.00 9 мая пешеходными станут ул. Чуйкова от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской, ул. Советская от ул. Краснознаменской до ул. Порт-Саида, Нулевая продольная магистраль в границах улиц 7-й Гвардейской и Калинина, а также прилегающие к ней участки улиц Краснознаменской, Комсомольской и Калинина. С 20.00 7 мая до 24.00 9 мая пешеходными станут ул. Чуйкова от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской, ул. Советская от ул. Краснознаменской до ул. Порт-Саида, Нулевая продольная магистраль в границах улиц 7-й Гвардейской и Калинина, а также прилегающие к ней участки улиц Краснознаменской, Комсомольской и Калинина.



