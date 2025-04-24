Общество

В Волгограде покажут новую программу «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане

Общество 24.04.2025 10:52
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24.04.2025 10:52


В Волгограде на Мамаевом кургане стартовал монтаж оборудования для проведения акции «Свет Великой Победы». Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу областной администрации, жители и гости города-героя смогут увидеть красочное шоу 7, 8 и 9 мая. 

Оборудование общим весом более 200 тонн доставили на Мамаев курган на 14 фурах. Над монтажом проекта работают порядка 200 человек технического персонала. На месте уже смонтировали 32 технические конструкции, 62 проектора и более 1000 световых приборов, 300 кв. м светодиодного экрана, а также уложили свыше трех километров оптических линий и более двух километров силовой коммутации. 

В 80-летний юбилей Великой Победы авторы приготовили обновленное шоу. «Свет Великой Победы» одновременно покажут в двух исторических местах города-героя — на Мамаевом кургане и у музея-панорамы «Сталинградская битва».

– Жители и гости региона на здании музея впервые в России смогут увидеть полные изображения четырех крупнейших панорам страны. Здесь спроецируют изображения живописных полотен «Бородинская битва» (Москва), «Сталинградская битва» (Волгоград), «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» (Севастополь), «Волочаевская битва» (Хабаровск), - рассказали в пресс-службе обладминистрации. 

Лазерное шоу на Мамаевом кургане также будет обновлено. Здесь будет задействована территория от подножия мемориального комплекса до главной скульптуры, что позволит еще глубже и эмоциональнее ощутить величие подвига советского народа в Великой Отечественной войне. 

Также на главной высоте страны установят большие экраны, на которых произведут различные видеосюжеты – у тумб с землей городов-героев зрители увидят тематические ролики «Города-герои» и «Города-герои глазами детей. Возле аллеи пирамидальных тополей зрители смогут посмотреть сюжеты «Награды Великой Отечественной войны» и «Часовые Победы». А на экранах возле скульптуры «Стоять насмерть!» пройдет показ документального контента «Хроника Великой Отечественной войны». «Стены руины» также будут поддержаны световой проекцией. 

«Свет Великой Победы» волгоградцы и туристы смогут 7 и 8 мая в 21:00, 22:00 и 23:00, 9 мая в 21:00, 21:45 и 23:00. Демонстрация аудиовизуальной экскурсии у музея-панорамы «Сталинградская битва» пройдет 7, 8 и 9 мая в 20:30 и 22:00. 

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