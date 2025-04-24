В Волгограде водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

В Ворошиловском районе Волгограда водитель Hyundai Getz сбил 11-летнюю школьницу. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, после инцидента мужчина скрылся с места аварии.
По предварительной информации, утром 23 апреля водитель двигался по улице Ростовской. Напротив дома №9А он совершил наезд на девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель скрылся с места ДТП, но позже был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.
В результате столкновения несовершеннолетняя обратилась за медицинской помощью.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области