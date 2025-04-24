Общество

Движение пригородных поездов изменят на майские праздники в Волгограде

Общество 24.04.2025 11:10
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24.04.2025 11:10


Расписание пригородных поездов в Волгоградской области изменится в связи с майскими праздниками. Как сообщили V102.RU в ПривЖД, 1, 2, 8 и 9 мая движение будет организовано по расписанию выходного дня. 

Рейсы по маршрутам Волгоград-1 – Ложки, Волгоград- 1 – Петров Вал (и обратно), Арчеда – Алексиково (и обратно), Алексиково – Урюпино (и обратно) будут перенесены на другие даты. 

30 апреля, а также 1, 7 и 8 мая отменят рейсы пригородного поезда №6675 сообщением Волгоград-1 – Кривомузгинский. А 1,2,8 и 9 мая на маршрутах Тракторная Пассажирская – Канальная, Канальная – Волгоград-1 будут назначены дополнительные рейсы. 

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