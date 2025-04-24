В Волжском пропал проживавший в Беларуси 43-летний мужчина

Общество 24.04.2025 09:28
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24.04.2025 09:28
43-летнего мужчину, пропавшего в Волжском, разыскивают волгоградские волонтеры. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на поисковиков движения ЛизаАлерт, Антон Агапов исчез 11 апреля. С той поры о нем ничего не известно.
По сообщению знавшей Антона Агапова женщины, проживающей в Беларуси, у мужчины голубые глаза, рост 180 сантиметров. Особая примета – большой шрам после операции на сердце. Он мог быть одет в спортивный костюм или пятнистую форму.
Антон Агапов также жил в Беларуси. Пропал, когда ехал с рейса. Всем, кому что-то известно о местонахождении мужчины, просьба обращаться по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
Коллаж V102.RU
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