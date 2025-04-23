Резкое похолодание сразу на 10 градусов прогнозируют в Волгограде

В Волгограде к концу недели ожидается резкое похолодание. Столбики уличных термометров в последних числах апреля опустятся до +11 градусов.

Согласно прогнозу центра «Фобос», значительное понижение температуры – сразу на 10 градусов – произойдет за сутки с субботы на воскресенье. В последний день текущей недели ожидается днем не более +14 градусов. В первые дни предстоящей недели термометры покажут лишь +11 градусов днем.

Прохладная погода сохранится в Волгограде на протяжении всей следующей недели. Лишь в первых числах мая снова потеплеет до +20 градусов.