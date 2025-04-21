Общество 21.04.2025 14:55
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21.04.2025 14:55
В Волгоградской области завершены обследования состояния кубышек саранчовых вредителей после зимы. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском филиале Россельхозцентра, мониторинг проводился в местах осенней яйцекладки 2024 года методом почвенных раскопок.
Самая низкая выживаемость кубышек саранчовых — всего около 40% — зафиксирована в Палласовском районе Волгоградской области. Этому способствовали наличие жуков нарывников, личинки которых поедают яйца в кубышках итальянского пруса, а также отсутствие дождей осенью прошлого года.
В рамках следующего этапа комплексной работы по борьбе с опасными вредителями сотрудники Россельхозцентра будут выявлять места отрождения саранчовых, уточнять заселенную площадь и информировать сельхозтоваропроизводителей о методах и сроках истребительных работ.
В муниципальных районах уже созданы профильные комиссии по борьбе с саранчой. Защитные мероприятия планируется провести на площади 14 тыс. га — данный показатель может корректироваться в зависимости от дальнейшего развития обстановки.
В ведомстве отметили, что за последние 10–12 лет в регионе в разы сократились площади очагов вредителя.
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