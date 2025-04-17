



В Волгограде волонтеры спасают орлана-белохвоста с переломом ребер и позвоночника. Как сообщает V102.RU со ссылкой на волонтеров приюта «Птичий остров», искалеченную птицу привезли из села Черный Яр Астраханской области.

Несмотря на серьезные травмы, волонтеры надеются спасти птицу и уже занимаются ее лечением.

- Перелом позвоночника и ребер, но чувствительность есть. Лапы горячие и он пытается их поджимать. Как мы поняли, около недели он жил у мужчины «на точке», где пасут скот. Потом его увидели волонтёры, передали информацию нашей волонтеру, а она уже связались с нами. По травмам понятно не было, сразу не сказали, но, когда его доставали из машины, и я увидела болтающиеся лапы, стало ясно, дело очень плохо. Что произошло, мы уже не узнаем. Сейчас важно поставить его на лапы, в прямом смысле слова, - рассказала директор центра Алина Ерина.

Фото: Птичий остров / vk.com