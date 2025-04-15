Под Волгоградом фермер захламил шинами и пластиком 20 соток земли





Волгоградские специалисты Россельхознадзора в рамках выездного обследования выявили нарушения на земельном участке сельхозназначения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство, нарушения были обнаружены на участке в Иловлинском районе.

- В ходе обследования сельхозугодий выявлены места складирования бытовых отходов (стеклянные бутылки, изделия из пластмассы, бывшие в употреблении автомобильные шины, полиэтиленовые мешки, испорченная сельскохозяйственная продукция и строительный мусор). Общая площадь захламления составляет 2000 кв. м. На момент выездного обследования уборка захламления не осуществлялась, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Должностными лицами также были отобраны пробы почвы для определения техногенного загрязнения. В отношении нарушителя также запланирована документарная проверка. По результатам согласования, специалистами управления будут приняты дисциплинарные меры.

Фото: архив V102.RU