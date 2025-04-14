В Волгоградской области зафиксирован скромный рост потребительских расходов





Уровень потребительского спроса волгоградцев по итогам 2024 года оценили эксперты РИА Рейтинг. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, Волгоградская область заняла в рейтинге 44-е место. По подсчетам аналитиков, потребительский спрос в регионе за год вырос на 6,4%. Эта цифра совпадает со средним показателем по России. При этом среднедушевые потребительские траты в Волгоградской области составили 32,4 тысячи рублей.

Лидерами рейтинга регионов России по потребительскому спросу стали Адыгея и Карачаево-Черкесия. Например, в Адыгее этот показатель вырос на 20,4%. Замыкает список Севастополь – единственный регион, где потребительский спрос в 2024 году снизился.

Российская экономика в 2024 году характеризовалась ростом ключевых макропоказателей, что, в частности, отразилось и на потребительском спросе. Позитивная динамика обусловлена продолжающимся быстрым ростом зарплат и высокой кредитной активностью. В денежном выражении потребители стали тратить заметно больше, что связано как с ростом возможностей населения вследствие увеличения зарплат, так и ростом стоимости товаров и услуг, отметили эксперты.

Согласно результатам исследования, средние потребительские расходы в России на душу населения в месяц в 2024 году составляли 43,5 тысячи рублей, что выше уровня 2023 года на 17%. Из них на покупку товаров в среднем ушло 31,7 тысячи рублей, на оплату услуг 9,8 тысячи рублей, а на питание в общественных местах — две тысячи рублей.

У регионов-лидеров среднемесячные расходы в денежном выражении намного больше средних по стране. В частности, средний москвич в месяц тратит 77,5 тысячи рублей, житель Санкт-Петербурга – 60,7 тысячи рублей, а житель Краснодарского края – 59,7 тысячи рублей. В целом в 19 регионах ежемесячные потребительские расходы превышают среднероссийский уровень.

На другом полюсе рейтинга находятся регионы, в которых население тратит мало. В пяти регионах в 2024 году потребительские расходы не превысили 25 тысяч рублей на человека в месяц.

Фото V102.RU (архив)