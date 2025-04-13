Светящиеся «поезда» Илона Маска наблюдают над Волгоградом

Жители Волгоградской области могут наблюдать в ночном небе космические «поезда» Илона Маска, которые компания миллиардера SpaceX запускает 13 и 14 апреля, передает V102.RU.

Выстроившиеся в ряд яркие точки – это новые спутники Starlink, которые американская компания выпускает на орбиту для пополнения свой группировки.

Согласно официальной информации, этой ночью на орбиту была отправлена 248-я партия из 21 интернет-спутников Starlink. Ночью 14 апреля будет выпущено еще 20 интернет-спутников. Таким образом, на орбите будет уже 8264 спутника Starlink.

По замыслу Маска, в скором времени на орбите появится целое «созвездие» из 12 тысяч спутников, количество которых будет постоянно увеличиваться.