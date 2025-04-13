Общество

В Волгоградской области с 1 мая запрещен промышленный вылов рыбы

Общество 13.04.2025 07:17
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13.04.2025 07:17


Сотрудники рыбоохраны встретились с рыбаками и напомнили им о вступающем с 1 мая запрете на вылов рыбы в Волгоградской области, передает V102.RU.

- Промышленному рыболовству с 1 мая по 15 июля запрещена добыча (вылов) водных биологических ресурсов по полученным разрешениям от плотины Цимлянской ГЭС до железнодорожного моста у хутора Ложки Калачевского района Волгоградской области, - уточнили в Цимлянском отделе рыбоохраны.

Данный запрет содержится в Правилах рыболовства для Азово - Черноморского рыбохозяйственного бассейна. 

Встреча с рыбаками в преддверии запретного периода состоялась в поселке Приморский Котельниковского района Волгоградской области. 

Фото из архива V102.RU

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