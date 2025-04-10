Облздрав сообщил состояние сбитого «Ладой» пожилого волгоградца





Врачи рассказали о состоянии пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии в Центральном районе Волгограда пешеходе, который попал под колеса «Лады Приоры».

Как ранее сообщалось информагентством, инцидент произошел 10 апреля днем возле дома №42 по улице Рокоссовского. Водитель легковушки совершил наезд на пожилого мужчину, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. От сильного удара потерпевший перевернулся в воздухе и упал на асфальт.

В региональном комитете здравоохранения пояснили, что пострадавший был доставлен в больницу №25.

- 73-летний мужчина проходит лечение в травматологическом отделении больницы №25. Состояние средней степени тяжести, - пояснили в облздраве.