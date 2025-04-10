Общество

В Волгограде участники СВО перешли на новый этап «Сталинградского призыва»

Общество 10.04.2025 13:51
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10.04.2025 13:51


В Волгограде завершился второй этап проекта «Сталинградский призыв». Как сообщает V102.RU, в конкурсе принимают участие 566 человек.

На первых двух этапах участники прошли регистрацию и тестирование, в ходе которого ответили на интеллектуальные вопросы и выяснили свой потенциал как руководителей. В региональной программе принимают участие действующие военнослужащие, ветераны и участники специальной военной операции, сотрудники Росгвардии, а также сотрудники МВД. 

На третьем этапе участников снова ждут собеседования и тесты, по итогам которых в проекте останется 60 человек. За каждым будет закреплен куратор. Также за успехами кандидатов  будет следить общественный совет «Сталинградского призыва», в который вошли 37 представителей разных сфер деятельности – депутаты, участники СВО и лидеры общественных мнений. 

Сильнейших участников проекта ждет обучение в органах государственной и исполнительной власти. В процессе практики им предстоит проявить свои лидерские качества и умения. 

Отметим, что в проекте «Сталинградский призыв» принимают участие и представительницы прекрасного пола – таковых шесть человек.  

Напомним, программа «Сталинградский призыв» была анонсирована губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым 2 февраля 2025 года. Она стала продолжением федеральной инициативы «Время героев», которая подразумевает создание социальных лифтов для инициативных и неравнодушных участников СВО, готовых помочь родине не только на передовой, но и с решением проблем в обычной, гражданской жизни.

Сегодня, 10 апреля, общественный совет «Сталинградского призыва» сообщил о дополнительном тестировании участников, успешно прошедших анкетирование и сдавших эссе. 50 человек не смогли написать тесты в установленные сроки из-за того, что выполняют задачи в зоне СВО. Для них тестирование организуют в период с 15 по 18 апреля. 

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