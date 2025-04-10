



В Волгоградской области для участников программы «Сталинградский призыв» назначили дополнительное тестирование. Как сообщает ИА «Высота 102», более 50 подавших заявки на участие в проекте не смогли сдать тесты в ранее установленный срок. По информации общественного совета проекта, на момент проведения тестирования они выполняли задачи в зоне СВО.

Дополнительное тестирование для участников проекта «Сталинградский призыв» состоится в период с 15 по 18 апреля. Уточняется, что принять в нем участие смогут те, кто уже успешно прошел анкетирование и написал эссе, получив допуск на следующий этап.

Напомним, что отбор кандидатов для участия в проекте завершился в Волгоградской области 21 марта.

«Сталинградский призыв» – это региональный аналог президентского проекта «Время героев». Участники волгоградского проекта смогут пройти обучение по специально разработанным современным управленческим программам, чтобы затем направить свои знания и опыт на развитие Волгоградской области, муниципалитетов региона.

Обучение про программе «Сталинградский призыв» стартует уже с 1 июня. Длительность обучения – 1 год.