Общество

Поминальные службы пройдут у памятника погибшему экипажу АН-12 под Волгоградом

Общество 11.04.2025 06:56
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11.04.2025 06:56


Ежегодные заупокойные службы будут совершаться у памятника погибшему 31 год назад в Волгоградской области экипажу АН-12, который потерпел крушение вблизи Краснослободска. Такое решение, как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградскую епархию, было принято на заседании Архиерейского совета.

- На заседании Архиерейского совета принято решение о ежегодном совершении заупокойного богослужения у памятника погибшему 23 августа 1993 года неподалёку от Краснослободска экипажу самолета военно-воздушных сил России АН-12, - говорится в сообщении.

Авиакатастрофа произошла в 65 км юго-восточнее Волгограда и в 7 км от Краснослободска.

Согласно открытым данным об авиационных происшествиях и авиакатастрофах в СССР и России, транспортный самолет военно-воздушных сил России АН-12 выполнял перелет по маршруту Энгельс – Приволжский (Астрахань). 

Через 40 минут после взлета в результате ненормальной работы системы электроснабжения самолета, экипаж перешел на аварийный режим ее работы. После этого произошел последовательный отказ второго и третьего двигателей (на высоте 4800 м и скорости 540 км/ч) и четвертого (на высоте 4000 м и скорости 500 км/ч). При заходе на посадку на ближайший аэропорт Гумрак (Волгоград) остановился первый двигатель (на высоте 1700 м и скорости 370 км/ч).  Экипаж принял решение на посадку вне аэродрома на пересеченную местность. В результате самолет столкнулся с деревьями лесополосы, разрушился и сгорел. Все 7 человек, которые находились на борту, погибли.

Комиссия, которая расследовала это авиапроишествие, пришла к выводу, что причиной катастрофы явилось возникновение короткого замыкания силовой распределительной сети постоянного тока из-за перетирания изоляции силовых электропроводов по месту установки отбортовочных хомутов или возможного касания им об элементы конструкции фюзеляжа. Тогда в были вскрыты серьезные недостатки в подготовке авиационной техники, экипажа, его действиях при возникновении аварийной ситуации.

Фото из архива V102.RU


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