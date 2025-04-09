МЧС предупредило волгоградцев об угрожающих урожаю ночных заморозках





В Волгоградской области ночью и утром 11 и 12 апреля в отдельных районах ожидаются заморозки до -4 градусов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МЧС России, резкое похолодание грозит опасностью для сельскохозяйственных растений.

В связи с понижением температуры, в ведомстве рекомендуют позаботиться об укрытии растений. Кроме того, здесь напоминают о правилах пожарной безопасности.

- При холодной погоде в разы возрастает нагрузка на электросеть, многие включают мощные обогреватели, топят до перекала печь. Эти обстоятельства очень часто приводят к пожарам. Не оставляй топящуюся печь и включенный обогреватель, особенно на ночь, без присмотра, - предупреждают в МЧС.